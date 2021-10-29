После ужесточения антиковидных мер в ДНР стало меньше больных пневмонией

В Республике ввели серьезные ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После введения в Донецкой Народной Республике дополнительных карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, количество больных с осложненным протеканием болезни постепенно снижается. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко на научной конференции в Донецке.

- Ситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной. Однако в последнюю неделю мы видим, что благодаря принятым ограничительным мерам, после перерыва всех доступных возможных цепочек заражения, пошло улучшение. Несмотря на то, что пациентов с коронавирусом выявляется статистически больше, снизилось число заболевших пневмонией, вызванной ковидом. Пневмонии стало меньше на 24 процента, - сообщил он.

Напомним, с 25 октября в ДНР ввели серьезные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Соответствующий Указ подписал руководитель государства Денис Пушилин. Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые и спортивные мероприятия, а посещать досуговые места можно только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, который действует всего 3 календарных дня.

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