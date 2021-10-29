В Донбассе украинским военным запретили использование беспилотников с флешками

Дроны становятся принципиально новым элементом ведения войны. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе военнослужащим украинской армии запретили использовать беспилотные летательные аппараты с флеш-накопителями. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он рассказал, что такой приказ поступил после скандала с обнародованной видеозаписью со сбитого украинского беспилотника об использовании солдатами ВСУ транспорта с символикой наблюдателей Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Для недопущения утечки информации в случае утраты беспилотников военная контрразведка Украины предписала соединениям операции объединенных сил исключить использование флеш-накопителей в беспилотниках, которые выполняют полеты с пересечением линии разграничения, и проводить видеозапись на наземных станциях управления расчетов БпЛА, - отметил Басурин.

Напомним, в Донецке представили видеозапись со сбитого ополченцами украинского беспилотника. Показанные кадры подтвердили факт использования Киевом замаскированной техники для переправки на Донбасс оружия и боеприпасов. Дрон был сбит военнослужащими ДНР 20 октября в районе села Васильевка под Ясиноватой.

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