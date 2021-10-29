Лечение от коронавируса в ДНР проходят более 15 тысяч человек

За сутки врачи выявили 233 случая пневмоний Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедший день в Донецкой Народной Республике были выявлены 1357 новых случаев заражения жителей COVID-19. Такой результат показали проведенные лабораторные исследования в виде 2590 тестов, которые в половине случаев показали положительный результат. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Также 61 пациенту диагноз установили на основании клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, врачи выявили за сутки 233 случая пневмоний, из них госпитализированы в больницы 122 человека.

В Минздраве также уточнили, что на сегодняшний день в Республике зарегистрированы 85931 случай заражения людей COVID-19. Большая часть заболевших - 64151 человек - уже пролечились и выздоровели. На учете в медучреждениях сейчас находятся 15156 пациентов с ковидом. Кроме того, зарегистрированы 6624 летальных случая, вызванных этой болезнью.

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