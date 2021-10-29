В Донецке собрали научную конференцию по вопросам борьбы с коронавирусом

Российские врачи поделятся с донецкими коллегами своим опытом борьбы с COVID-19. Фото: dnronline.su

Сегодня в Донецке начала работу Международная межведомственная научно-практическая конференция по методам противодействия коронавирусу «Новая парадигма междисциплинарного взаимодействия в условиях пандемии COVID-19: вызовы и решения». Об этом сообщает официальный сайт ДНР.

На рассмотрении медиков стоят вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, формирования индивидуального и коллективного иммунитета, а также психологические и психиатрические аспекты пандемии. Кроме того, специалисты поговорят на тему реабилитации пациентов после перенесенного ковида и применении профилактических и карантинных мер. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

Участие в нем принял и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, медики Донбасса уже накопили собственный опыт диагностики и лечения коронавируса.

- В Республике удалось выработать механизмы совместных усилий ведомств в борьбе с пандемией. В связи с этим хочу отметить важность всеобщего взаимодействия для подавления угрозы распространения коронавирусной инфекции. Чтобы эффективно отвечать на вызовы современности, нам нужно действовать слаженно и сообща, - считает Глава ДНР.

Сообщается также, что в конференции примут участие специалисты из Российской Федерации. Они поделятся с донецкими коллегами своим опытом борьбы с COVID-19.

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