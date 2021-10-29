Где в ДНР получить справку о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19

Справки о перенесенном ковиде будут выдавать в амбулаториях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С понедельника, 25 октября, действует указ Главы ДНР, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия. А посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте, который действует всего три календарных дня.

Минздрав ДНР внес разъяснение, что справку о перенесенном заболевании можно взять в амбулатории по месту жительства.

Однако, за какой период времени (болел месяц назад или год) – не понятно. Так же не ясно – что делать тем, у кого в диагнозе стоит не ковид, а, к примеру бронхит. Но анализ на антитела показывает, что человек перенес коронавирусную инфекцию. Задать вопросы можно напрямую медицинским чиновникам.

«Горячая линия Минздрава»: +38 (062) 304-27-41 +38 (050) 269-11-80 +38 (071) 308-49-12

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