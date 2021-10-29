Число заболевших коронавирусом в ЛНР увеличилось на 226 человек

За сутки из больниц выписались 148 выздоровевших пациентов. Фото: mir-lug.info

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике выросло еще на 226 человек. Увеличилась и смертность, заявили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- За сутки зарегистрировали 55 летальных случаев, - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что за время пандемии в Республике медики выявили 18268 случаев заражения жителей COVID-19. Из них успешно справились с болезнью 13632 человека. Также с начала эпидемии в ЛНР были зафиксированы 2306 случаев смерти пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Тем временем сообщается, что в Луганской Народной Республике стартовала ревакцинация жителей российским препаратом «Спутник Лайт». Все привитые ранее от COVID-19 граждане могут сделать повторную прививку в республиканской клинической поликлинике города Луганск. В первую очередь, иммунизацию могут пройти сотрудники больницы и госслужащие. Медики также начали уже прививаться от гриппа. Для этого больница располагает российскими препаратами «Флю-М» и «Гриппол плюс».

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