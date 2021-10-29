В ЛНР изменят обучающие программы под дистанционный формат

В Республике переформатируют программу обучения для учащихся СПО из-за ковидных ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике пересмотрели принципы подготовки специалистов в учреждениях среднего профессионального образования из-за перехода на дистанционное обучение. Для этого Министерство образования и науки Республики внесло соответствующие изменения в учебную программу. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

По ее словам, для учреждений СПО «дистанционка» во многом создает трудности из-за практических занятий, которые невозможно проводить в удаленном режиме.

- Поэтому сейчас мы подготовили ряд документов, которыми перенесем теоретический материал. Он будет в то время, когда идет дистанционное обучение, а когда изменится ситуация, будут практические занятия, - пояснила Долженко.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в школах Луганской Народной Республики продлили досрочные осенние каникулы до 3 ноября, а студентов вузов, колледжей, техникумов, а также кружков и секций, которые попадают под статус дополнительного образования, отправили на дистанционное обучение - до особого распоряжения Правительства.

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