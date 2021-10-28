Погода в Донецке 29 октября: Ожидается пасмурный день, без осадков

C раннего утра и до позднего вечера небо над городом будет скрыто за облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу в столице Донецкой Народной Республики ожидается пасмурная погода - уже с самого утра и до позднего вечера небо над городом будет скрыто за облаками. Впрочем, осадков не предвидится, утверждают синоптики и предупреждают о высокой пожарной опасности.

Утром температура воздуха за окном будет составлять +5…+6 градусов тепла, днем воздух прогреется до максимальных +12…+13 градусов по Цельсию.

Ветер западный, со скоростью воздушных масс до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-755 миллиметров ртутного столба.

29 октября в народе почитают память святого Лонгина-сотника. В давние времена наши предки обычно обращали в этот день особое внимание на иней - если он подолгу задерживался на земле, то в ближайшее время ожидали теплую, сухую и солнечную погоду.

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