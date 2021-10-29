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Общество29 октября 2021 8:57

В ДНР завершают реконструкцию высоковольтной линии под Харцызском

Она обеспечивает надежность передачи электроэнергии в Республике и далее на Российскую Федерацию
Ирина ДМИТРИЕВА
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Энергетики установили новые анкерные и промежуточные бетонные опоры, а также заменили грозозащитный трос. Фото: mintek-dnr.ru

Энергетики установили новые анкерные и промежуточные бетонные опоры, а также заменили грозозащитный трос. Фото: mintek-dnr.ru

В Донецкой Народной Республике заканчивают реконструкцию высоковольтной линии 330 кВ «Харцызская - Южная». Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Работы должны были быть завершены в конце октября, но учитывая важность этой линии, энергетики стараются управиться раньше.

- Во-первых, данная линия обеспечивает надежность передачи электроэнергии между подстанциями 330 кВ «Харцызской» и «Южной» и далее на Российскую Федерацию, то есть гарантирован межгосударственный транзит. Причем перетоки могут осуществляться как в одну, так и в обратную сторону. А во-вторых, она помогает регулировать надежность выдачи мощности в сеть нашим теплоэлектростанциям, - объяснили в ведомстве.

Сообщается, что данный энергообъект был сдан в эксплуатацию еще в 1966 году. Понятно, что со временем оборудование износилось и требовало срочной замены. С 10 октября энергетики демонтировали изношенные элементы и установили новые анкерные и промежуточные бетонные опоры, а также заменили грозозащитный трос протяженностью в 2,5 километра.

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