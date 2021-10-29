В больницах ДНР появится еще 100 мест для больных пневмонией

В лечебных учреждениях хотят улучшить техническое состояние линий подачи кислорода Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В больницах Донецкой Народной Республики планируют увеличить число койко-мест для пациентов с дыхательной недостаточностью. Для этого закупают дополнительное оборудование. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики.

- Ожидается поставка 100 кислородных концентраторов, что позволит дополнительно оснастить госпитальные базы необходимым оборудованием. Министерство здравоохранения проводит работу по улучшению технического состояния существующих линий подачи кислорода, что даст возможность увеличить количество мест, необходимых для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, - рассказали в профильном ведомстве.

Напомним, накануне для медицинских учреждений Республики закупили 597 кислородных концентраторов. Они уже поступили в больницы, которые были перепрофилированы в госпитальные базы. Для нужд коронавирусных больных были также приобретены 32 аппарата искусственной вентиляции легких.

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