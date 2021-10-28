Украинская армия обстреляла из минометов поселок Старомихайловку возле Донецка

Огонь был открыт в 15.25 со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии обстреляли из минометов поселок Старомихайловку в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 15.25 со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки. По Старомихайловке были выпущены 8 мин калибром 82 миллиметра, - заявили наблюдатели.

В представительстве подчеркнули, что украинская сторона в СЦКК по-прежнему не реагирует на все запросы Донецка о задействовании координационного механизма для восстановления на линии соприкосновения в Донбассе режима тишины.

Напомним, утром под ударом киевских силовиков оказался поселок Минеральное в предместьях Ясиноватой. Населенный пункт обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив в его направлении в общей сложности 8 мин. Огонь велся из подконтрольной Украине Авдеевки.

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