На заброшенной шахте в Макеевке обнаружили труп мужчины

На месте происшествия работали 5 единиц спецтехники и 21 спасатель. Фото: МЧС ДНР

В Червоногвардейском районе города Макеевки был обнаружен труп неизвестного мужчины. Тело нашли в одной из заброшенных шахтных выработок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что труп неопознанного человека обнаружили 27 октября на территории бывшей шахты №8-8 «Бис».

- В 10 метрах от устья выработки обнаружили тело мужчины без признаков жизни, анкетные данные устанавливаются, - сообщили спасатели.

Сотрудникам МЧС удалось поднять труп погибшего на поверхность, после чего его тело передали для проведения следственных мероприятий правоохранителям.

Также известно, что на месте чрезвычайного происшествия работали 5 единиц спецтехники и 21 человек личного состава МЧС ДНР. Инцидент произошел в переулке Аральский.

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