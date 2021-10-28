С начала войны в Донбассе Следственный комитет России открыл против Украины более 400 уголовных дел

Обстреливая мирные поселки и города, Украина нарушает нормы международного гуманитарного права Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С начала войны в Донбассе Следственный комитет России открыл 395 уголовных дел по фактам обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик украинскими войсками. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- С начала вооруженного конфликта Следком возбудил 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в том числе 395 - по фактам обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 миллиметров, минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового вооружения, - сообщила она.

Уточняется, что только в текущем году российские следователи возбудили 33 таких уголовных дела. В качестве подозреваемых и обвиняемых лиц по ним проходят 111 граждан. Большая часть является должностными лицами из ряда высшего военного и политического руководства Украины, а также командиры ВСУ.

Светлана Петренко напомнила, что у России есть все основания расследовать подобные дела, так как они напрямую касаются нарушения Украиной норм международного гуманитарного права - Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним.

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