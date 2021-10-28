В ДНР за день выявили почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

Всего в Республике на этот день зарегистрированы 84574 человека, заразившихся COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике сообщили о 1449 случаях заражения жителей коронавирусной инфекцией за сутки. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 27 октября провели 3066 лабораторных исследований, которые подтвердили наличие вируса у 1384 человек, еще у 65 пациентов диагноз установили на основании клинико-эпидемиологических симптомов, - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что за последние 24 часа были сняты с учета после выздоровления 539 жителей, умерли от ковида 69 человек.

Кроме того, врачи выявили 266 новых случаев пневмоний, в больницы госпитализировали 161 жителя.

Всего в Республике на этот день зарегистрированы 84574 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них лечение на стационаре и амбулаторно получают 15343 пациента. С начала эпидемии COVID-19 в ДНР уже переболели 62700 человек. За это время коронавирус стал причиной смерти 6531 жителя.

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