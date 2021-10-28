В ЛНР за прошедшие сутки зафиксировали 28 смертей от COVID-19

От опасного вируса уже скончался за все время 2251 больной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике перешагнуло отметку в 18 тысяч человек. За прошедшие сутки медики сообщили о 304 новых случаях заболевания жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Там отметили, что от опасного вируса уже скончался 2251 больной.

- В их числе 28 летальных случаев были зарегистрированы только за прошедшие сутки, - рассказали в Минздраве.

Полностью победить болезнь с дважды подтвержденным отрицательным результатом теста удалось более чем 13458 людям, 148 из них выписались из больниц за прошедший день.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом досрочные осенние каникулы в школах Луганской Народной Республики продлили до 3 ноября, а студентов вузов, колледжей, техникумов, а также кружков и секций, попадающих под статус дополнительного образования, отправили на дистанционное обучение - до особого распоряжения Правительства.

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