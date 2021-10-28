В ДНР ждут отчета ОБСЕ из Старомарьевки

Представители мониторинговой миссии уже побывали в селе после его захвата украинскими войсками Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике ждут официального отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о посещении захваченного украинскими военными села Старомарьевка на Донбассе. Об этом сообщила полномочный представитель Республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Мы знаем, что ОБСЕ побывали сегодня в Старомарьевке, глава миссии подтвердил это сегодня на заседании, пообещав предоставить отчет о поездке. Будем надеяться на оперативную публикацию отчета и объективное отражение происходящего в данном населенном пункте, - сказала министр.

Напомним, 26 октября стало известно о том, что украинские войска заняли село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне». Местные жители прятались по подвалам в своих домах. После захвата населенного пункта ВСУ установили через реку возле села понтон - теперь этот участок не просматривается напрямую с позиций военных Республики.

Читайте также

Представительство ДНР в СЦКК: Киев готовится к развязыванию полномасштабной войны в Донбассе

По мнению представителей Республики, Украина намерена перейти к активным боевым действиям по всей линии соприкосновения (подробнее)