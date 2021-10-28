В Киеве запутались в гражданствах захваченного ими в плен Андрея Косяка

Сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка захватили в украинский плен 13 октября. Фото: t.me/marochkolive

В Киеве запутались, гражданином какой страны является захваченный ими в плен наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк и в чем тот виновен. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Украинская сторона все время меняет свою версию того, в чем он, собственно, якобы виновен, и по какой причине был похищен, несмотря на неприкосновенный статус. Более того, мы услышали от представителей Украины, что теперь они считают Андрея Валентиновича гражданином Украины и что судить его будут именно как гражданина Украины, а вот про его российское гражданство в Киеве резко забыли, - рассказала полпред по итогам прошедших вчера переговоров в Контактной группе.

Напомним, сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка захватили в украинский плен 13 октября при проведении ремонтных работ в районе КПВВ «Первомайск-Золотое». Украинские силовики воспользовались тем, что офицер был безоружен.

С требованием освободить наблюдателя выступили жители обеих республик Донбасса. В Луганске власти отказались вести дальнейшие переговоры с Украиной до тех пор, пока плененного офицера не выпустят на свободу. А в Донецке горожане развернули под окнами штаб-квартиры ООН многодневный пикет.

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