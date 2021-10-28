Окрестности Ясиноватой обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии

Обстрел начался в 7.00 со стороны подконтрольной Украине Авдеевки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под огнем украинской артиллерии оказался поселок Минеральное около Ясиноватой. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 7.00. Со стороны Авдеевки по поселку выпустили 8 снарядов калибром 152 миллиметра, - сообщили наблюдатели.

Информации о пострадавших среди мирных жителей и новых разрушениях в поселке на данный момент нет.

А вечером 27 октября под обстрелами ВСУ оказалось село Спартак на севере Донецка. Сообщается, что противник открыл огонь в 17.40 со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное. По Спартаку были выпущены 20 мин калибром 120 миллиметров.

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - заявили в представительстве.

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