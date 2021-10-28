На шахте «Комсомольская» в ЛНР обнаружили кражу угля на 18 миллионов рублей

На предприятии не досчитались более 11 тысяч тонн угля. Фото: antratsit.su

На одном из производственных подразделений государственного предприятия «Республиканская топливная компания «Востокуголь» в ЛНР обнаружили кражу угля на 18 миллионов рублей. В ее совершении подозревают должностных лиц. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.

- Управлением по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики по результатам рассмотрения обращения производственного подразделения «Безопасность и охрана объектов» ГУП «РТК «Востокуголь» установлен факт хищения должностными лицами одного из производственных подразделений предприятия угля в количестве 11 770,053 тонны на общую сумму более 18 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре.

Уточняется, что по факту кражи заведено уголовное дело, материалы проверки направлены следователям.

В ведомстве также отметили, что в адрес предприятия было внесено представление по факту нарушений, «допущенных должностными лицами шахты «Комсомольская» производственного подразделения «Шахтоуправление Ясеновское» в части ненадлежащего контроля за сохранностью имущества».

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