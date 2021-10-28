В ЛНР приостановили замену водительских прав украинского образца на республиканские

В Республике утвердили новые правила порядка выдачи водительских удостоверений Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией в Луганской Народной Республике приостановили замену советских и украинских водительских прав на документы республиканского образца. Сообщается, что в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел пересмотрели график приема граждан. Для обеспечения безопасной работы в условиях распространения ковида теперь в одно время сотрудники отдела могут принять не более 5-ти человек. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД Республики.

- В связи с тяжелой эпидемической ситуацией, вызванной стремительным ростом заболеваемости COVID-19, подразделения МРЭО обмен водительских удостоверений украинского образца и удостоверений, выданных в бывших республиках СССР, временно не осуществляют, - добавили в ведомстве.

Уточняется, что срок обмена удостоверений будет пересмотрен.

Напомним, в июне этого года Правительство ЛНР утвердило постановление, касающееся изменения порядка выдачи водительских удостоверений. Теперь права будут выдаваться в Республике сроком на 10 лет. Советские и украинские права должны были подлежать обмену на республиканские документы до 26 декабря 2021 года. Но, как видим, ковид внес свои поправки.

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