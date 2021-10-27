Погода в Донецке: 28 октября будет облачно и до +10 градусов

В Донецке будет облачно и прохладно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

28 октября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Без осадков. Температура воздуха утром 0…-2 градуса. Днем – до 10 градусов тепла. Вечером +6…+7 градусов. Западный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского (824-898), который до пострига носил имя Никита. В народе дату назвали Ефимий Осенний (Пчельник), Ефим Благочестивый. Считалось, если луна в кругах, но небо чистое, то скоро мороз ударит. Красноватые и расплывчатые круги возле луны – к снегу и ветру. Над восходящим солнцем виднеется облако – к ненастью. Если комары появились, то зима будет теплой.

По прогнозам синоптиков 29 октября потеплеет. Температура ночью 5-6 градусов тепла. Днем +12 градусов. Без осадков.

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