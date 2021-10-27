В Донецке 28 октября частично отключат электричество в двух районах

В двух столичных районах запланированы ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Абоненты в двух районах Донецка 28 октября останутся без электроэнергии. Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Специалисты «Донецких городских электрических сетей» отключат энергоснабжение абонентам Петровского и Пролетарского районов в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Свет будет отсутствовать:

- с 9:00 до 16:00 у жителей Пролетарского района (ул. Щетинина, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Верейского, 1-12, 12а; ул. Известий, 8-14, 23-37 (нечетная сторона), 28-32 (четная сторона), 26а; ул. Чаадаева, 39, 40а, 43; ул. Федосеева, 105, 107-б, 109, 111).

- с 8:00 до 16:00 у жителей Петровского района (ул. Карнавальная, 5, 8, 10-43, 47, 47а, 49, 50, 52, 54а, 56, 58, 60; ул. Джалиля, 1-5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 22, 26; ул. Андрусова, 1, 1а, 2, 4-6, 8, 10, 12; ул. Петровского, 2-20-а; ул. Лермонтова, 1-13; пл. Победы, 4; ул. Радионова, ул. С. Щедрина).

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