В Амвросиевке установили мемориальную плиту на месте, где перезахоронили останки 35 красноармейцев

Представители ОД «ДР» почтили память павших героев. Фото: ОД «ДР»

Мемориальная плита на месте захоронения бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1943 годов, открыта в Амвросиевке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Отмечается, что в рамках поисковых работ на территории Шахтерского и Амвросиевского районов ДНР были найдены тела 52 военнослужащих Красной Армии. Останки 35 из них были перезахоронены в декабре 2020 года. Именно этим воинам установлена новая памятная плита. Кроме того, специалисты выяснили имена четырех павших. Это были уроженцы Омской и Челябинской областей, а также Татарстана.

Напомним, с августа по сентябрь 1943 года южную и центральную часть Донецкой области освобождали войска шести армий Юго-Западного и Южного фронтов. Бои начались с выходом 5-й ударной армии в район населенных пунктов Артемовка, Кринички, Колпаковка, Алексеевский (Амвросиевский район). Именно в этих боях с 19 по 23 августа была решена судьба Миус-фронта.

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