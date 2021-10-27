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Политика27 октября 2021 17:56

В электронной очереди за паспортом ДНР «стоят» 145 тысяч жителей

С 2016 года республиканский документ получили 824 тысячи человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для многих жителей паспорт ДНР является «мостиком» для получения гражданства РФ

Для многих жителей паспорт ДНР является «мостиком» для получения гражданства РФ

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Более 145 тысяч жителей ДНР находятся в электронной очереди для подачи документов на республиканский паспорт. Об этом сегодня ДАН сообщили в Миграционной службе МВД ДНР.

- На сегодняшний день в электронной очереди находятся более 145 тысяч жителей Республики, получивших талон, – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря системной работе по синхронизации очередей (человек может быть внесен сразу в несколько списков – льготный, от предприятия и электронную очередь) удается регулярно высвобождать окна для приема граждан.

- Это позволяет сократить глубину очереди и принять граждан с талонами на более дальний период уже в ближайшее время. Дата приема зависит от густонаселенности района или города, – заключили в МС.

Напомним, что с 2016 года паспорта ДНР получили 824 тысячи человек.

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