В электронной очереди за паспортом ДНР «стоят» 145 тысяч жителей

Для многих жителей паспорт ДНР является «мостиком» для получения гражданства РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Более 145 тысяч жителей ДНР находятся в электронной очереди для подачи документов на республиканский паспорт. Об этом сегодня ДАН сообщили в Миграционной службе МВД ДНР.

- На сегодняшний день в электронной очереди находятся более 145 тысяч жителей Республики, получивших талон, – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря системной работе по синхронизации очередей (человек может быть внесен сразу в несколько списков – льготный, от предприятия и электронную очередь) удается регулярно высвобождать окна для приема граждан.

- Это позволяет сократить глубину очереди и принять граждан с талонами на более дальний период уже в ближайшее время. Дата приема зависит от густонаселенности района или города, – заключили в МС.

Напомним, что с 2016 года паспорта ДНР получили 824 тысячи человек.

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