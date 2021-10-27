100 тысяч жителей ДНР смогут привиться против вируса гриппа до конца декабря

Иммунизация населения ДНР против гриппа будет проводиться в ноябре-декабре Фото: Мария ЛЕНЦ

Бесплатную вакцинацию против вируса гриппа в ДНР смогут пройти порядка 100 тысяч жителей Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- В качестве гуманитарной помощи из России поступила партия гриппозной вакцины, которая будет распределена в учреждения здравоохранения. В этом году бесплатной вакцинацией против гриппа смогут воспользоваться около 100 тысяч человек из групп риска, подлежащих прививкам в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, – отметили в ведомстве.

Иммунизация населения ДНР против гриппа будет проводиться в ноябре-декабре.

Отмечается, что опасность гриппа состоит в высокой вероятности осложнений – при пневмонии такой риск увеличивается до 70%, при бронхите – до 25%. Ранее в Минздраве заявили, что в Республике возможна смешанная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием гриппа A(H1N1), который, как и COVID-19, приводит к тяжелым осложнениям.

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