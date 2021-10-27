Стали известны подробности атаки ВСУ на нефтебазу в Донецке

Последствия сегодняшней атаки беспилотника
Донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что 9:09 в Кировском районе города на резервуаре нефтебазы по улице Нефтяная, 9 обнаружен беспилотник. Ориентировочно в 10:50 произошла его самоликвидация.
Официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров заявил, что ВСУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал.
- После обнаружения БПЛА о произошедшем были оперативно проинформированы представители СММ ОБСЕ для проведения фиксации террористического акта ВФУ, - подчеркнул Никоноров.
Однако при попытке обезвредить устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора, который был запрограммирован на определенное время.
- К счастью, жертв и масштабных последствий, которые были целью данного акта агрессии ВСУ, удалось избежать, - отметил представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы.
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