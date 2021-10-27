Стали известны подробности атаки ВСУ на нефтебазу в Донецке

Последствия сегодняшней атаки беспилотника

Донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил, что 9:09 в Кировском районе города на резервуаре нефтебазы по улице Нефтяная, 9 обнаружен беспилотник. Ориентировочно в 10:50 произошла его самоликвидация.

Официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров заявил, что ВСУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы. Беспилотник с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал.

- После обнаружения БПЛА о произошедшем были оперативно проинформированы представители СММ ОБСЕ для проведения фиксации террористического акта ВФУ, - подчеркнул Никоноров.

Однако при попытке обезвредить устройство произошел взрыв из-за взведенного детонатора, который был запрограммирован на определенное время.

- К счастью, жертв и масштабных последствий, которые были целью данного акта агрессии ВСУ, удалось избежать, - отметил представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Кировском районе Донецка

На объекте произошел взрыв (подробнее)