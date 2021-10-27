Украинская армия нанесла удар из тяжелых минометов по селу на юге ДНР

По селу Новоласпа было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 27 октября, днем украинские вооруженные формирования обстреляли минами окрестности села Новоласпа на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что огонь велся в 11:55 с позиций украинских войск у населенного пункта Старогнатовка. Было выпущено пять мин калибром 120 мм. При обстреле также применялся гранатомет АГС, из него выпустили пять гранат. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

В представительстве ДНР отметили, что украинская сторона в СЦКК в снова игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

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