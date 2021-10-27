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Общество27 октября 2021 12:52

В центре Донецка водитель сбил женщину с ребенком, погиб пятилетний мальчик

Трагедия случилась на пешеходном переходе на проспекте Ильича
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Трагедия произошла в 8.30 напротив Happy Мишки. Фото: МВД ДНР

Трагедия произошла в 8.30 напротив Happy Мишки. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 27 октября, пятилетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ильича в центре Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- В Ворошиловском районе по проспекту Ильича произошло ДТП. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил мать с пятилетним ребенком, – сказано в сообщении.

Мальчик погиб на месте, женщина госпитализирована. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, трагедия произошла в 8.30 напротив Happy Мишки. Водитель «Ауди» пропустил пешеходов, а водитель «Шкоды» не остановился. Пострадавших увезли в больницу водители других машин, скорую ждать не стали. Мальчик не выжил.

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