В центре Донецка водитель сбил женщину с ребенком, погиб пятилетний мальчик

Трагедия произошла в 8.30 напротив Happy Мишки. Фото: МВД ДНР
Сегодня, 27 октября, пятилетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ильича в центре Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
- В Ворошиловском районе по проспекту Ильича произошло ДТП. На пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил мать с пятилетним ребенком, – сказано в сообщении.
Мальчик погиб на месте, женщина госпитализирована. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, трагедия произошла в 8.30 напротив Happy Мишки. Водитель «Ауди» пропустил пешеходов, а водитель «Шкоды» не остановился. Пострадавших увезли в больницу водители других машин, скорую ждать не стали. Мальчик не выжил.
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