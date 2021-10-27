Коронавирус в ЛНР: За сутки 46 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки 46 жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 2223 человека погибло от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 17738. За последние сутки – 186. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 13310 человек, из них 330 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь не только маски: В ДНР вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом с 25 октября

Для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 жителям необходимо будет соблюдать четкие требования (подробнее)