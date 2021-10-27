ВСУ применили артиллерию при обстрелах ДНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

26 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по обстрелам ВСУ Тельманово и захвату Старомарьевки. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

- Ряд СМИ сообщили о продолжении агрессивных действий украинских военнослужащих, которые проводили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122-мм. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, - сказала Петренко.

СК даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России.

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