ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ЛНР, поврежден жилой дом

ВСУ применяют артиллерию при обстрелах ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики усилили обстрелы прифронтовых поселков Республики, поврежден жилой дом в селе Пришиб Славяносербского района. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

- ВСУ усиливают обстрелы Республики! Используя артиллерию, сегодня Киев массированно обстреливал прифронтовые поселки ЛНР. В Пришибе Славяносербского района пострадал жилой дом. Вот и «мир», и выполнение «Минска», обещанные господином Зеленским. ОБСЕ, вы где? – написал Пасечник на своей странице в соцсети.

Представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщилро, что киевские силовики за сутки четыре раза нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам подверглись Золотое-5, поселок Калиново и село Хорошее. Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, станковых и ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Приходько сообщил о разрушениях в Горловке, пострадавшей от обстрела ВСУ

В поселке Гольмовский пострадали два дома, пожарная часть, без тепла остались общежития, детсады, школа, десятки домов (подробнее)