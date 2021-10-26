В Донецк поступила российская вакцина от гриппа

Медики просят жителей строго соблюдать противоэпидемические меры и пройти вакцинацию всем, кто не имеет к этому противопоказаний Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкую Народную Республику поступила актуальная вакцина от гриппа. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Министерство здравоохранения ДНР.

- В составе 103-го гуманитарного конвоя поступила вакцина, предназначенная для профилактики гриппа. В ближайшее время начнется прививочная кампания, о чем Министерство здравоохранения будет информировать на официальных интернет-ресурсах, - рассказали в ведомстве.

Напомним, жителей ДНР предупредили об опасности заражения гриппом этой зимой. В эпидемиологическом сезоне 2021-2022 годов возможна смешанная циркуляция вирусов гриппа с преобладанием гриппа A(H1N1), который, как и COVID-19, приводит к тяжелым осложнениям, в том числе пневмониям.

Медики просят граждан строго соблюдать противоэпидемические меры - во избежание одновременного заражения гриппом и COVID-19. И пройти вакцинацию всем, кто не имеет к этому противопоказаний.

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