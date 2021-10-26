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Политика26 октября 2021 19:18

Военные ДНР сбили украинский беспилотник, корректировавший огонь по селу Яковлевка под Ясиноватой

После уничтожения дрона обстрел населенного пункта прекратился
Ирина ДМИТРИЕВА
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Украинские солдаты используют беспилотники для нанесения точечных ударов. Фото: штаб «ООС»

Украинские солдаты используют беспилотники для нанесения точечных ударов. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по селу Яковлевка около Ясиноватой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Корректировку огня по гражданским объектам противник осуществлял с помощью беспилотного летательного аппарата. Нашими защитниками беспилотник был сбит, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Уточняется, что после ликвидации БЛА обстрел сразу же прекратился.

Напомним, сегодня утром по предместьям Ясиноватой украинские военные нанесли мощный минометный удар. В направлении села Яковлевка они выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки. В результате обстрела были повреждены жилой дом и хозпостройки. Кроме того, на шахте имени Засядько был перебит газопровод.

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