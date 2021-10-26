В ДНР из-за обстрела украинских силовиков обесточены больница и школа

Украинская армия применила тяжелую артиллерию. Фото: штаб «ООС»

В поселке Тельманово на юге Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинских силовиков обесточены двенадцать трансформаторных подстанций. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела обесточены 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались больница, школа, котельная и более 350 потребителей, - заявили в СЦКК.

Наблюдатели также зафиксировали попадания на территории водоканала по улице Ленина, 297. Повреждено остекление жилых домов на улице Ленина, 37 и 39.

Напомним, сегодня украинские войска применили при обстреле Тельманово тяжелую артиллерию. Огонь велся со стороны поселка Гранитное. Всего, по данным СЦКК, по населенному пункту были выпущены три снаряда калибром 122 миллиметров.

Под артудар едва не попала группа военкоров ДНР. Снаряды упали всего через несколько минут после их отъезда. Воронки от разрывов достигают полуметра.

Читайте также

На шахте имени Засядько в Донецке из-за обстрела перебит газопровод

Утром на угледобывающем предприятии была повреждена одна из важных коммуникаций (подробнее)