После ночного обстрела ВСУ более шестиста абонентов в Тельмановском районе ДНР оставались без света

Ремонтники обследовали поврежденную линию, нашли перебитые и посеченные осколками провода и восстановили их целостность. Фото: Минэнергоугля ДНР

Более шестиста абонентов Тельмановского района ДНР остались без электроснабжения в результате ночного обстрела ВСУ. Огнем противника была повреждена высоковольтная линия 10 кВ, котельная и обесточены 18 трансформаторных подстанций.

Сегодня утром энергетики приступили к ремонту линии и восстановили подачу электричества в четыре села. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Аварийно-ремонтные бригады ГУП «Региональная энергопоставляющая компания» восстановили подачу напряжения в четырех селах Тельмановского района, обесточенных накануне поздно вечером в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ремонтники обследовали поврежденную линию, нашли перебитые и посеченные осколками провода и восстановили их целостность. После 12.00 были запитаны населенные пункты Тельманово, Петровское, Луково и Запорожец.

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