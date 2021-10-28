Более 800 тысяч жителей Донбасса получили паспорт ДНР

Сегодня наличие паспорта ДНР является обязательным условием для получения жителями Республики гражданства РФ в упрощенном порядке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 800 тысяч паспортов Донецкой Народной Республики были выданы гражданам за прошедшие пять лет. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Миграционную службу Министерства внутренних дел Республики.

- На сегодняшний день выданы 824 тысячи паспортов гражданина Донецкой Народной Республики, - рассказали в профильном ведомстве.

Напомним, еще в конце августа паспорт ДНР получили свыше 700 тысяч человек. Больше половины из них были выданы совершеннолетним гражданам. А вообще, выдача республиканских паспортов стартовала еще в марте 2016 года. Начало паспортизации положил первый Глава Республики Александр Захарченко.

На сегодняшний день наличие паспорта ДНР является обязательным условием для получения жителями Донбасса гражданства РФ в упрощенном порядке. Согласно последним данным, такой возможностью уже воспользовались 333 тысячи человек, проживающих в Донецкой Народной Республике.

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