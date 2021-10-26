В ДНР зафиксировали более 1400 новых случаев заражения COVID-19 за день

За сутки медики провели свыше 3 тысяч лабораторных исследований на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике достигнут новый суточный максимум по количеству заболевших коронавирусом - за один только день инфекцию подхватили почти полторы тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За прошедшие сутки провели 3366 исследований на коронавирус. Заражение подтвердилось в 1342 случаях. Кроме того, на основании симптомов были выявлены еще 86 человек, заразившихся COVID-19, - рассказали в ведомстве.

В этот день медики также выявили 338 случаев пневмоний, в медучреждения госпитализировали 208 пациентов с воспалением легких.

Таким образом, общее количество инфицированных за все время пандемии в Республике увеличилось до 81927 человек. Уже прошли курс лечения и были выписаны из больниц 61256 жителей. Продолжают лечиться в больницах 14301 пациент. С начала эпидемии коронавирусная инфекция стала причиной смерти 6370 жителей ДНР.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Донецкой Народной Республике ужесточили ограничительные меры с 25 октября. Теперь на территории Республики запрещается проводить массовые и спортивные мероприятия, а для посещения досуговых мест требуется справка о перенесенной болезни или прохождении полного курса вакцинации.

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