В аварии с участием внедорожника ОБСЕ пострадали три человека, в том числе двое детей

Пострадавших детей и водителя госпитализировали в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны новые подробности аварии с участием авто наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Уточняется, что происшествие случилось в Кировском, а не Петровском, как сообщалось ранее, районе столицы. Известно, что в аварии пострадали трое людей, в том числе дети. Такие данные приводят в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Управление госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- По уточненным данным, авария произошла в Кировском районе Донецка с участием автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «ВАЗ-21130». В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы три человека - водитель ВАЗа и двое несовершеннолетних пассажиров, - рассказали в ГАИ.

Отмечается, что в дорожную службу информация об инциденте поступила в 16.50.

- Сейчас по данному происшествию ведется следствие, - говорят в Госавтоинспекции.

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