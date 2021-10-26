В селе Яковлевка под Ясиноватой в результате обстрела ВСУ поврежден жилой дом

Окраины Ясиноватой снова оказались под массированным огнем. Фото: штаб «ООС»

В результате утреннего обстрела украинских войск в села Яковлевка под Ясиноватой были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

По словам мэра, повреждения были зафиксированы по адресу: улица Ясиноватская, 133. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия уже выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела украинских силовиков был перебит газопровод на шахте имени Засядько, чья промышленная площадка находится в этом районе. Серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты.

Уточняется, что на работу предприятия обстрел не повлиял - горняки продолжают трудиться в штатном режиме. А специалисты уже приступили к ремонту поврежденного оборудования.

Читайте также

В Донбассе украинские силовики пригнали 12 гаубиц на одну из железнодорожных станций

Нарушение перемирия зафиксировано в Рубежном (подробнее)