На выезде из Донецка авто наблюдателей ОБСЕ попало в ДТП

Инцидент произошел в Петровском районе Донецка. Фото: УНМ ЛНР

На выезде из Донецка, неподалеку от подконтрольной Украине Марьинки, автомобиль сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал в аварию. Машина наблюдателей столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Управление госавтоинспекции МВД ДНР.

- В 16.50 в дежурную часть управления ГАИ от оператора «102» поступила информация об инциденте. Известно, что в Петровском районе ближе к Марьинке произошло столкновение автомобиля ОБСЕ и ВАЗ-2108, - говорится в сообщении службы.

Известно, что на место ДТП выехала следственно-оперативная группа, которая и выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в последнее время работа мониторинговой миссии в Донбассе вызывает массовое недовольство у людей. В Донецке горожане даже устроили под офисом ОБСЕ многодневный пикет. Поводом к этому стало бездействие международных наблюдателей при захвате в украинский плен офицера ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

На четвертый день протестов сотрудники офиса запросили встречу с руководством МИД ДНР. В итоге сторонам удалось договориться, что впервые с 2018 года миссия ОБСЕ возобновит патрулирование на Донецкой фильтровальной станции - для обеспечения безопасности рабочих смен.

Читайте также

Пикетчики у офиса ОБСЕ в Донецке: До каких пор вы будете не замечать ежедневные обстрелы наших домов?

Утром 21 октября митингующие снова собрались у офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пока ВСУ обстреливали один из районов Донецка (подробнее)