Причины резонансных пожаров в ДНР устанавливают специалисты специальной испытательной лаборатории

Два человека погибли, пять пострадали на пожарах за неделю в Республике. Фото: МЧС ДНР

Для помощи в установлении причин резонансных пожаров и исследования объектов, найденных на месте возгораний, в Донецкой Народной Республике привлекают специалистов испытательной пожарной лаборатории Республиканского спасательного центра МЧС. За прошедшую неделю они выезжали на место происшествий три раза. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- За неделю подразделения МЧС ликвидировали 152 пожара, из которых 32 возникли по причине загорания сухой растительности. В результате возгораний два человека погибли и еще пять пострадали, - рассказали сотрудники службы.

Так, один из сложных пожаров случился 20 октября в Киевском районе Донецка. Во время приготовления пищи загорелась квартира владельцев на 3-м этаже девятиэтажного дома. Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице через окно пробрались в квартиру, выключили конфорку на газовой плите, после чего вынесли из задымившегося жилья на свежий воздух 68-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

А 24 октября пожар произошел в Никитовском районе Горловки в частном доме на улице Комарова. Огонь уничтожил крышу, перекрытие, мебель и домашние вещи хозяев на площади 48 квадратных метров. В результате возгорания пострадал мужчина 1972 года рождения. В состоянии средней тяжести его отвезли в больницу.

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