Компания «Вода Донбасса» из-за ремонта сократит подачу воды в ряд городов ДНР

Напор воды в кранах снизят на 30 процентов Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В городах Шахтерск, Кировское и Ждановка будет сокращена подача воды из-за ремонтных работ в сети. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что ремонтная бригада Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» займется устранением утечки воды на магистральном водопроводе диаметром 800 миллиметров. Работы назначены на 26 октября.

- В этот период на 30 процентов будет сокращена подача воды Шахтерску, Кировскому, Ждановке и шахте «Рассвет», - сообщили в Минстрое.

В ведомстве также добавили, что централизованная подача воды будет полностью приостановлена абонентам Мало-Орловского сельсовета и хутора Шевченко под Шахтерском.

Ориентировочно ремонт водной магистрали продлится весь день - с 8.00 до 24.00.

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