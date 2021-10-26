Компания «Вода Донбасса» из-за ремонта сократит подачу воды в ряд городов ДНР

Напор воды в кранах снизят на 30 процентов
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В городах Шахтерск, Кировское и Ждановка будет сокращена подача воды из-за ремонтных работ в сети. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.
Уточняется, что ремонтная бригада Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» займется устранением утечки воды на магистральном водопроводе диаметром 800 миллиметров. Работы назначены на 26 октября.
- В этот период на 30 процентов будет сокращена подача воды Шахтерску, Кировскому, Ждановке и шахте «Рассвет», - сообщили в Минстрое.
В ведомстве также добавили, что централизованная подача воды будет полностью приостановлена абонентам Мало-Орловского сельсовета и хутора Шевченко под Шахтерском.
Ориентировочно ремонт водной магистрали продлится весь день - с 8.00 до 24.00.
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