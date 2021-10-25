В Луганске горел Центральный рынок. Фото: МЧС ЛНР
На Центральном рынке в столице Луганской Народной Республики произошел пожар. Огонь уничтожил два торговых модуля. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям ЛНР.
- По прибытию наблюдалось открытое горение одного модуля, существовала угроза перехода огня на соседние торговые площадки, - рассказывают спасатели. - Огнеборцы с помощью бензореза открыли рядом стоящие модули, вследствие чего выяснилось, что огонь по крыше перешел в соседний киоск. Пожарные стволы были поданы на защиту примыкающих торговых точек. Параллельно происходил разбор конструкций двух пострадавших модулей.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на плотную застройку объектов торговли, которые находились под одной общей крышей.
- Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, - сообщили в МЧС ЛНР.
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