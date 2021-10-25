В Брянке спасатели вытащили из сливной ямы 350-килограммовую корову

Животное спасено. Фото: МЧС ЛНР

Спасатели Луганской Народной Республики успевают спасать и угодивших в ловушку животных. В Брянке они вытащили из сливной ямы 350-килограммовую корову, которая угодила туда, пытаясь напиться. Об этом случае рассказали в МЧС ЛНР.

- Днем хозяин пас корову, она увидела сливную яму глубиной четыре метра и диаметром пять метров и решила оттуда напиться, - рассказывают спасатели. - Так как к яме вел скользкий подход, животное не удержалось на ногах и задней частью угодило туда.

Командир отделения вместе с хозяином спустились вниз, обвязали корову пожарным рукавом и всем личным составом вручную вытащили 350-килограммовую пленницу из западни.

- Животное никаких травм не получило, после освобождения корова "спокойно пошла домой вместе с хозяином, - сказали в МЧС Республики. .

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