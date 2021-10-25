В ЛНР приводят в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны

В поселке Ящиково привели в порядок могилу ветерана Великой Отечественной войны Григория Самойлова. Фото: Мир Луганщине

В Луганской Народной Республике приводят в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-защитников Донбасса. Этим занимаются активисты общественного движения «Мир Луганщине».

- Это дань уважения всем, кто боролся за мирное небо и за наше благополучие. Мы помним свою историю и гордимся своими героями, - сказал координатор проекта Богдан Антонов.

В поселке Ящиково привели в порядок могилу ветерана Великой Отечественной войны Григория Самойлова. Участники субботника убрали с места захоронения траву, опавшую листву и ветви, починили табличку на памятнике.

Григорий Самойлов воевал на I Украинском фронте в составе 1412-го зенитно-артиллерийского полка в качестве заряжающего. Прошел боевой путь от Киева до Берлина. Был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

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