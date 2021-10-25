Лечение от коронавируса в ДНР проходят 13 594 пациента

24 октября исследования на коронавирус в ДНР не проводились Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала пандемии коронавирус в ДНР выявили у 80 499 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Из этого числа 60 667 человек выздоровели от ковида. Зарегистрировано 6238 летальных случаев.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) –13594 пациентов, - сообщили в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики настоятельно рекомендуют рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности», согласно документу в ДНР введены новые ограничения. На территории Республики запрещается проводить массовые мероприятия.

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