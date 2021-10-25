В ЛНР началась массовая вакцинация от гриппа

В ЛНР началась вакцинация от гриппа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике стартовала массовая вакцинация от гриппа. На данный момент проходит компания против гриппа типов А и В.

- Жители ЛНР проходят вакцинацию в своих лечебных учреждениях по месту прописки, - говорит исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники № 12 Елена Братищенко. - Например, у нас в поликлинике люди приходят без записи, обращаются в определенный кабинет, их осматривает доктор и, если нет противопоказаний, то происходит вакцинация день в день.

Вакцинация происходит в один этап, используются две вакцины – «Флю-М» и «Гриппол плюс».

- Вакцина «Гриппол плюс» содержит иммуномодулирующие компоненты, а среди противопоказаний к прививке - только наличие аллергических реакций, - уточнила главврач.

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