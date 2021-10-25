«Почта Донбасса» выпустила металлическую марку с вкраплениями настоящего угля. Фото: Почта Донбасса

Впервые в истории «Почта Донбасса» выпустила металлическую марку с фрагментами настоящей породы. Ее посвятили 300-летию открытия месторождения каменного угля в Донбассе.

Марка выполнена из латуни, ее диаметр 30 миллиметров, а вес – 17 граммов.

- Также выпущен конверт первого дня. Он окантован слипом, паспарту и багет выполнены в черно-золотых оттенках, повторяющих цветовую гамму выпуска и символизирующих черное золото Донбасса — уголь, - сообщили на предприятии.

Стоимость марки - 900 рублей, конверта в рамке – 1000 рублей. Купить их можно в онлайн-магазине или по адресу: город Донецк, улица Артема, 72.

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