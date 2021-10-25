ВСУ установили мины вблизи пункта пропуска «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе

ВСУ заминировали дорогу. Фото: штаб ООС

Солдаты вооруженных формирований Украины установили противотанковые мины неподалеку от контрольно-пропускного пункта «Еленовка», единственного действующего на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Поперек дороги в поселке Славное в направлении поселка Еленовка боевики 54-ой бригады ВСУ установили семь противотанковых мин, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики призвали жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса сообщать о новых фактах минирования украинскими силовикам сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что киевские силовики обстреляли из гранатометов Васильевку в ДНР.

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