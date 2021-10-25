В ДНР проводят проверки на соблюдение противоэпидемических мер

В ДНР проходят проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике проходят проверки на соблюдение противоэпидемических мер. Полицейские за неделю провели больше трехсот рейдов на объектах торговли, предприятиях, в учреждениях и организациях. Правоохранители выявили 221 нарушение. Были составлены административные протоколы. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- За минувшую неделю в ходе рейдов полицейские составили 221 административный протокол по фактам нарушения правил поведения, противоэпидемических мер и требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, девять из которых – в отношении ФЛП и должностных лиц. Также стражи порядка вынесли 183 предупреждения, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, 23 октября Глава Донецкой Народной Республики внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности», усилив меры борьбы с коронавирусом.

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