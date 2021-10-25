Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 октября 2021 12:42

В ДНР проводят проверки на соблюдение противоэпидемических мер

За неделю правоохранители составили 221 административный протокол
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДНР проходят проверки

В ДНР проходят проверки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике проходят проверки на соблюдение противоэпидемических мер. Полицейские за неделю провели больше трехсот рейдов на объектах торговли, предприятиях, в учреждениях и организациях. Правоохранители выявили 221 нарушение. Были составлены административные протоколы. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- За минувшую неделю в ходе рейдов полицейские составили 221 административный протокол по фактам нарушения правил поведения, противоэпидемических мер и требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, девять из которых – в отношении ФЛП и должностных лиц. Также стражи порядка вынесли 183 предупреждения, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Напомним, 23 октября Глава Донецкой Народной Республики внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности», усилив меры борьбы с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь не только маски: В ДНР вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом с 25 октября

Для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 жителям необходимо будет соблюдать четкие требования (подробнее)